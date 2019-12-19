林明溱頒發感謝狀予富州社區和飾演主角的2位小朋友，感謝他們協助拍攝影片。（張晉銘攝）

戶外區同步設置21個社區產業攤位，讓大家了解優質產品。（張晉銘攝）

南投縣政府為展現社區發展成果與增加縣民認同，19日在文化局演藝廳舉辦「社區微電影及福利社區化紀錄片首映會」，除縣長林明溱親自蒞臨外，更邀請桃園、苗栗、彰化和屏東等縣市的社區夥伴、縣內鄉鎮市公所、40個社區成員等約500人共襄盛舉，交流發展心得。

林明溱說，本次首映會透過微電影和紀錄片等形式，讓大家了解每一個社區最好的特色，並做為大家相互觀摩學習和研究改進的參考，感謝每個社區理事長和總幹事的用心付出，將社區經營辦得有聲有色，期盼大家持續努力，未來獲得更好的佳績。

林縣長還說，縣府致力於推動社區發展，10餘年來在中央考核中都獲得特優肯定，並且獲獎無數，包含榮獲7個全國卓越社區，數量在中部排名第一，還有1個全國銅質卓越、16個優等、16個甲等社區。目前262個村里中已成立276個社區，其中有130個社區參加縣級社區評鑑，發展相當熱絡與成熟。

縣府指出，本次首映會分別播放「來去鄉下」社區微電影，以及社區產業行銷計畫、台灣夢兒少陪伴扎根計畫、大小旗艦計畫和縣府社區培力育成中心推動過程等紀錄片，今年縣府已是連續4年拍攝紀錄片與第2年拍攝微電影，讓與會者相當讚賞，受益良多，戶外區也同步設置21個社區產業攤位，讓大家了解優質產品。

社會及勞動處長林志忠表示，本次拍攝時間約10個月，總共製作5、12和20分鐘不同版本的影片，今年以社區發展協會運用社會資源與擴大福利服務效益為主題，在「來去鄉下」中，可看到廟宇、學校、企業和社區彼此之間團結合作，從而看見社區發展的長遠目標。

(中時 )