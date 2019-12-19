交通部長林佳龍19日在臉書表示，12月13日來台觀光人次突破1,111萬人次，是「紮紮實實」的1,111萬人次，我們的計算標準，從1956年開始都未曾改變。轉機過境旅客不會計入來台觀光旅次，請國民黨總統參選人韓國瑜不要亂誤導！

林佳龍表示，這個問題去年國民黨主席吳敦義也問過，交通部已經澄清過，也很容易在網路搜尋到，不知韓市長是不想做功課，還是假裝沒看到？

林佳龍說，昨晚（18日晚間）的總統候選人政見發表會上，韓市長說，2019年高雄住房率提高21%。成效確實很不錯，且不只高雄，許多縣市也是如此。這與交通部觀光局推動的春遊、秋冬等擴大國旅補助方案密不可分。

林佳龍表示，光是秋冬補助統計9月1日至12月5日，使用團體優惠住宿於高雄市的共有548團、超過3萬人，自由行住宿的有32.3萬人。中央政策加持，是住房率提高很重要的原因。林佳龍呼籲，請韓市長不要呼嚨台灣人民，造謠並無助於選情。做實事、交出漂亮成績單，才能贏得選民信任。

(工商 )