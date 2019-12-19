今年適逢遠東集團70週年慶，高雄大遠百在歲末秉持取之社會回饋社會的宗旨，持續舉辦捐血、物資募集等公益活動，關懷需要照顧的家庭、扶植在地產業；高雄大遠百於週年慶期間攜手高雄市永安區公所、永安區漁會三方聯名，共同推出遠百愛的串連「愛心海味水餃！幸福大募集」公益認購活動

這項活動，匯集百名民眾的愛心，寒冬送暖成功募集100份愛心海味水餃，全數捐贈予高雄市永安區公所委託財團法人高雄市聖和社會福利慈善事業基金會經營管理身心障礙福利機構-真善美養護家園，分配給更多需要幫助的身心障礙者，在歲末年終之際，齊心共同打造幸福家園，讓社會更美好。

遠百愛的串連「愛心海味水餃！幸福大募集」公益認購捐贈儀式，由高雄大遠百副店長陳建宏副理及永安區漁會黃于真專員代表捐贈予真善美養護家園周雅婷組長代表收下100份最溫馨的聖誕節禮物；陳建宏副理表示，遠百愛的串連「愛心海味水餃！幸福大募集」公益認購活動圓滿達成，希望透過本活動的舉辦能喚起廣大民眾的愛心，以實際行動支持身心障礙的朋友，期盼在歲末吃到熱呼呼的水餃、溫暖在心裡，讓社會充滿幸福氛圍。

高雄大遠百即日起至十二月二十六日推出奇幻聖誕節，館內外的佈置充滿聖誕節溫馨氛圍，吸引許多民眾拍照打卡，衍然成為聖誕節打卡新熱點，同時館內推出聖誕專屬限量商品專區是選購交換禮物的最佳選擇，各式主題餐廳更是成為親朋好友歡聚首選，百貨服飾下殺5折起，當日累滿5000元送500元，再享7大銀行單筆分期刷滿10,000元送400元，數位3C配合6大銀行單筆分期刷滿10,000元送500元十足抵用券，享5%回饋讓大家輕鬆選購佳節禮品。

農曆春節即將到來，許多民眾都為準備豐盛年菜、年貨、年禮等忙得不可開交。遠東百貨FOOD星高照-團圓年菜、年節禮盒，網羅法式、日式和台味道地聞名美食，嚴選超過300多樣應景年菜、精選伴手禮、零食茶點等，提供民眾多元的商品選擇，陣容龐大，早鳥預購還可享雙重優惠，不論是送禮自用，都能送得體面大方、皆大歡喜，預購期間選購指定商品二組以上即可享95折優惠，持HAPPY GO卡購買春節專刊商品單筆滿1500元以上贈送100元美食餐飲抵用券乙張，民眾只要來一趟高雄大遠百B1F異國食品館FOOD星高照專區，即可採買團圓所需年菜及各式美食，讓您輕鬆過好年。

遠東集團今年首度推出點金整合行動支付HAPPY GO Pay超給利，祭出十足消費綁定七大銀行信用卡享10倍回饋，即日起至十二月三十一日遠百獨家再送10倍，等同最高享有點數20倍送，民眾不僅可以狠賺點數，於每週六會員日消費贈50點。民眾消費時只要出示手機系統畫面即可結帳付款，出門不用帶一堆信用卡出門，輕鬆購物shopping零距離就在高雄大遠百。

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