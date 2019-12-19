媒體報導，VISA跨國金融服務公司近日發出警告，駭客集團已鎖定加油站「銷售點管理系統」（POS）弱點，透過發送釣魚郵件、廣告等不法手段，竊取大眾的信用卡資料。中油表示，為使消費者安心使用信用卡加油，避免駭客透過釣魚郵件竊取個資，已做好相關防治措施，籲請消費者放心。

此外，與中油配合之信用卡收單銀行也會加強檢核防制，從銀行端維護顧客的信用卡交易安全。

中油指出，加油站之信用卡刷卡機係經國際金融互聯互通安全支付標準(EMV)認證通過，信用卡收單系統也經過收單銀行確認安全無虞，中油為使信用卡金流交易更加安全，交易資訊皆透過網路專線傳輸，並經銀行提供之公私鑰加解密機制嚴格管控。

中油目前加油站泵島上前端之POS電腦設備不開放上網功能，另為提升加油站電腦設備的POS作業系統防堵功能，已安裝相當嚴密的防毒軟體，以避免電腦病毒入侵，並定期進行系統版本補強更新。

此外，對VISA公司提醒駭客集團可能透過發送釣魚郵件竊取信用卡個資，中油也預為防範，除不定期針對防堵不明郵件社交工程進行演練及教育宣導外，也提升資訊通信安全機制，全面防止駭客入侵。

(工商 )