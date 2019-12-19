孫淑媚與澎恰恰19日出席八大新節目《樂來越好聽》餐敘，38歲的孫淑媚透露已經單身多年，內心有一個聲音告訴她若大齡未嫁，沒對象的狀況下，考慮會先擁有一個孩子，「坦白說我不敢凍卵，非常害怕侵入性的療程。」她深深認為當媽媽有小孩，人生似乎才完整。她把這個念頭告訴父親，父親愣了一下後回她：「這是不可能的事情。」明顯告訴她不希望先有後婚。

她坦言事業忙碌，較少機會能夠認識好對象，「本身已經有一個弟弟了，再加上年紀小的對象會滿擔心不穩定。」現在把生活重心放在跑步上，最近她參與一場田中馬拉松賽，「每一個人都會有配速員，然後他們都會幫忙拿像是龍蝦、牛排、炸雞給你。」下次也想挑戰萬金石馬拉松，「風景美就去。」

她分享曾花高昂學費到日本學做甜點，「師傅很兇啊！當時還請翻譯。」倒是很開心慢工出細活，成品全貢獻到父親的胃裡，自己卻連品嚐一口都沒有，她坦言現在增胖到41公斤，更早還到38公斤，令人訝異的體重數值引來眾人驚呼「太瘦了！」

(中時 )