體育署今天頒發108年體育運動精英獎，體操好手李智凱在經過評審的激烈討論後順利蟬聯最佳男運動員獎，成為精英獎史上第一人；舉重女神郭婞淳身穿紅色禮服最吸晴，一舉奪下最佳女運動員獎。

李智凱憑藉著世錦賽、世大運以及世界盃單站金牌的優異表現，勇奪最佳男運動員獎，但評選投票的過程中差點因為「衛冕者條例」而成為遺珠之後，幸好在經過三輪投票後順利衛冕，成為精英獎1999年開辦以來第一位蟬聯的運動員。

最佳女運動員獎郭婞淳面對射箭「雷母」雷千瑩的強力威脅，但郭婞淳靠著亞錦賽和世錦賽雙金，以及改寫世界紀錄的加持，第二輪擊敗了世錦賽雙金(團隊和個人賽)、取得東京奧運資格的雷千瑩。

最佳新秀係由年僅17歲的游泳小將王冠閎奪下；最佳運動精神獎由退役棒球名將彭政閔摘下，可惜彭政閔並未出席頒獎典禮；最佳團隊由在世錦賽勇奪3金1銀的女子射箭隊，總教練林政賢拿下最佳教練獎。

選手時代就已經家喻戶曉，退休後曾擔任中華隊總教練，目前是台灣體育大學校長林華韋，獲得終身成就獎；素有超馬推手美譽的田徑老兵潘瑞根，獲選特別獎殊榮。

(中時 )