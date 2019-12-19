台北市信義區知名老字號鐵板燒店「大方養生鐵板燒」，位在台北101大樓對面，至今已經開業超過14年，由於店內主打頂級食材、養生的鐵板燒料理，擄獲不少政商名流的胃，像是鴻海集團創辦人郭台銘、藝人陳美鳳都是座上賓，但在近日卻在臉書粉專公告，將在明年1月底結束營業，有消息指出，該店面租金從14年前的35萬飆至現在的65萬元，面對沉重負擔只能含淚歇業。

「大方養生鐵板燒」，在臉書粉專貼文表示，本店將營業至2020年1月29日止，「這個決定非常不捨，感謝您這十四年來的愛護，在此特別向您致上最誠摯的謝意與歉意，也期待能與您再次相會」。

據東森新聞雲報導，據了解，該店面總坪數達180坪，14年前每坪月租金35萬元，如今飆升至65萬元，由於近年大環境不佳，頂端餐飲服務競爭激烈，業者也曾經向房東求情，無奈協商破局，業者面對高額月租金所帶來的沉重負擔，最終只能含淚歇業。

(中時電子報)