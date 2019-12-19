花生之亂持續延燒，蘇治芬陣營19日指控雲林縣政府與張嘉郡，縣政府回應花生產銷問題仍未解決，農委會應負最大責任；張嘉郡陣營則抨擊蘇治芬用謊言欺負雲林農民，農委會保價收購無能，卻把責任推給張嘉郡。

蘇治芬陣營元長鄉長李明明、縣議員顏旭懋議員、蔡岳儒19日在元長鄉公所舉行「政府收購花生以農民福祉為主，不分黨派，父母官要走正派」記者會，蔡岳儒強調花生收購不需要政治化，最重要的是趕快協助花生農在過年前把花生賣出去。

蔡岳儒並質疑在整個花生收購過程，立法委員候選人張嘉郡是否有阻擋相關農會進行協助收購？雲林縣政府也完全沒有作為，農民應該要到雲林縣政府陳情。

張嘉郡競選總部回應，地方農會早在農委會要保價收購花生時，就提出並非所有農會都有倉儲空間可以堆放花生，但農委會與蘇治芬視而不見農會的困難，一意孤行只為選舉，結果保價收購政策的經費沒到位、倉儲沒準備，農民拿不到錢，苦等不到收購。

張嘉郡競選總部說19日有上百名花生農北上陳情，這都是蘇治芬與陳吉仲一手造成，結果卻把責任推給毫無公職身分的張嘉郡、推給地方農會，由此可見，蘇治芬到現在還在騙，心中根本沒有農民只有選情。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣政府一直希望中央與地方政府通力合作解決花生問題，但農委會邀集各收購單位開會，既無通知縣府也不讓縣府人員參與，永遠跳過地方政府，何來請縣府督促之說？花生產銷問題仍未解決，農委會應負最大責任。

(中時 )