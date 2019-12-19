年關將近，在人來人往的市場，是宵小下手好地點，台中市警局第四分局南屯派出所員警與警察志工日前至南屯市場，舉著防竊標語、用大聲公疾呼，於市場間穿梭來回宣導，呼籲民眾要小心宵小就在身旁，注意隨身物品。

要過年了，市場裡人潮洶湧，正是扒手最愛的時機，南屯派出所員警與警察志工日前來到熱鬧的南屯市場，手持防竊標語「小心扒手，提防詐騙」進行防竊、防詐宣導，警察志工也發送文宣，提醒買菜的民眾，在人潮擁擠處，要留意身上財物、錢財不露白，記得把包包放在身體前面，也要注意拉鍊是否拉上，勿讓宵小有可乘之機。

員警也提醒民眾，走在馬路時，皮包要「走左背左、走右背右」就是皮包永遠靠內側，以防止搶匪騎車行搶。民眾看見警察舉著醒目標語宣導，來到市場，紛紛表示「很安心」小偷一定不敢來，也會按照建議保護好隨身錢財，讓小偷沒有可乘之機。

南屯派出所長周景彬表示，年關將近，市場採買年貨，應注意自己的隨身錢財，希望透過宣導活動，傳達犯罪預防相關知識，多一份注意，就少一分擔憂，而來路不明的電話也不要接聽，若有疑義，請立即撥打「165」反詐騙專線確認或至派出所詢問，另外，奉歉不法之徒不要心存僥倖，警察一定會隨時隨地盯著你。

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(中時 )