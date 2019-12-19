香港一名就讀中學的12歲少年於今年10月初，在旺角警署及港鐵太子站外的牆上噴漆塗鴉仇警字句，被警方拘捕。案件今天在西九龍法院少年庭宣判，他被判接受24個月的兒童保護令。該少年稍早前承認2項刑事損毀罪，成為香港「修例風波」中年紀最輕的被告。

據香港《大公報》今天（19日）報導，被告今天在家人及社工陪同下出席。辯方在法庭上稱，相關社會福利官報告及感化報告結果正面，被告明白自己以不恰當方式表達訴求，現已上了寶貴一課，盼法庭考慮到本案只是塗鴉，與同類刑毀案相比較輕微。

裁判官彭亮廷最終採納報告建議，判被告接受為期24個月的兒童保護令，期間由祖母照料、遵循監管主任意見結交朋友及參加聯誼活動，並遵守每晚19時至翌日凌晨6時的宵禁令，除非由家人陪同或事先得到主任同意。彭亮廷表示，相信被告已得到深刻的教訓。

其後辯方申請撤銷控罪獲准，被告不會留下案底。被告及其家人另須於明年6月18日，返回法庭查看進度報告。

據媒體報導，有香港警員於10月3日晚7時30分看見被告在旺角警署外牆噴「死黑警」等字句，其後在太子站外牆噴「天滅」等字眼，於是跟隨他到旺角一個屋苑，第二天早晨趁他上課時將其拘捕。被告於11月21日在西九龍法院承認兩罪，並坦言深感後悔。

(中時 )