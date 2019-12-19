知名男體攝影師晏人物，12月推出首本單人攝影集《Elite night：晏人物男子寫真》，與首位因分享數過高被FB下架的模特兒「亞亞」合作，用領帶、白襯衫、辦公桌等元素打造史上最性感的上班族寫真。亞亞攻擊性十足的肉體加上晏人物的拍攝，新書上架首日即衝上網路書店排行榜全館第一名，話題性十足。

亞亞一開始只是先找上攝影師拍照，沒想到效果卻癱瘓網路，還一段讓臉書暫時性下架他的照片。（圖／尖端出版提供）

本次於寫真書中合作呈現「菁英」主題，前兩本攝影集皆是以雙模特兒方式呈現，談到本次的首次單人拍攝，晏人物表示單人的企劃是先有一個想拍攝的模特兒，再來決定適合他的主題「單純先挖掘這個人的魅力，再把具體概念找出來。模特兒基本上滿做自已的，不用配合我特別想營造的感覺。」最後會為亞亞量身打造「菁英之夜（Elite night）」這個主題，是因為他散發出來的氣味，那種同時肩負職業歷練及長年身體鍛鍊的意志力造就而成的氣場，甚至超過他有點可愛的童顏，讓晏人物覺得很值得拍攝。

這次他也和攝影師晏人物再次合作，以辦公室為主題，用領帶、白襯衫、辦公桌等元素打造史上最性感的上班族寫真。（圖／尖端出版提供）

超人氣的亞亞是2018風靡網路世界的素人男神，溫柔暖男的輪廓中隱藏的反骨與傲氣自然流瀉，照片初釋便在Facebook引發極高的矚目，成為晏人物首位當日分享數破千的模特兒。擴散速度太快，甚至一度被社群網站懷疑使用外掛軟體而短暫將貼文隱藏，本次寫真也是他參與的首本攝影作品。

《Elite night：晏人物男子寫真》收錄亞亞分別在辦公室、公司廁所、出差旅館、浴室等場景的撩人寫真。在沒有空調、只剩一盞燈的辦公現場，亞亞從白天的菁英上班族身分解放，逐漸敞開的衣衫與情慾，對你發起一對一的私密會議。而擅長展現精緻色氣的晏人物，也把自己心中的上班族魅力點發揮的淋漓盡致「忙碌中或剛下班的上班族，為了舒服方便而把前臂的袖子捲到手肘處時超有男人味，同時兼具強悍又慵懶的感覺，而且比例也會比較好，所以書中設計了多個這樣的造型。」這次拍攝很特別地使用了出版社當背景，平日的工作環境變成血脈賁張的性感現場，看到成品的編輯也不禁笑喊「再也回不去」不知要如何面對以後的上班環境，讓人再次折服於晏人物化平凡為神級的能力。

亞亞的粉絲遍及男女，不過有穩定工作的他，相當低調。（圖／尖端出版提供）

拍盡無數男體的晏人物，也藉著這次主題給了一般讀者拍照上的建議「西裝看起來要有如『意志的延伸』才會有魅力。無論是想塑造菁英戰士風，還是慵懶上班族個性，建議都絕對不要穿一件看起來就很不合身、過度寬鬆的西裝拍攝（除非想走激瘦時髦感的oversize風格）。讓衣服剛好地包覆貼合肉體的肌理運動，看起來才會有魅力。」想知道白襯衫的魅力極限、想知道比網路照更大尺度的亞亞，《Elite night：晏人物男子寫真》等你來收藏！

(中時電子報)