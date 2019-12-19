張善政說，織襪業最知道自己需要什麼提升，他建議工會規畫整體提升計畫，允諾明年當選後要來與業者一起探討，讓整個織襪產業煥然一新，(吳建輝攝)

蕭景田(左1)認為，織襪與很多傳統產業一樣，許多業者面臨如何讓傳統產業技術提升、協助突破銷售障礙，加上面臨勞工一例一休、關稅、進出口貿易等問題，都需要「新政府」的協助。

張善政今日彰化走透透，從農業政策到青年座談，最後與彰化地方傳產業龍頭面談，一早到二林農會與彰化縣長王惠美推銷在的農產，隨後與百位青農談農業政策，下午在彰化市與青年座談，傍晚則在立委候選人蕭景田的陪同下，到社頭知名織襪廠琨蒂絲與織襪業者有約。

今日在琨蒂絲工業魏平儀、魏平穎及魏平政三兄弟的牽線下，召集了許多社頭織襪產業董事長，一同到琨蒂絲與張善政及立委候選人蕭景田面對面座談，張善政說，與其說是來幫忙，不如說是取經，聽取大家的意見。

張善政說，織襪業最知道自己需要什麼提升，他建議工會規畫整體提升計畫，明年當選以後再來一一探討，讓產業從上到下，不管是設備老舊、人才的培養，技術升級，還有法規等等，像是未來可以建立產學合作，挑選幾所大學給予補助，與在地產業配合，設立新的研發中心及人才培育中心。

會中有業者提出，政府要求工業區管線汰舊換新，需要大量的經費他們無法負荷，張善政則認為，基礎建設是政府的責任，應該要因地制宜，設法想出更好的解決方式，像是工業區的管線理論上有好幾百家在運用，應該可以讓大家下去分攤，減少廠家的壓力。

最後張善政還說，韓國瑜有提到要讓駐外使館幫忙做經貿，但遭人打槍說駐外使館又不是要做生意的，但他認為要派對人，像派口譯哥那種當然沒辦法做生意，最近駐美處就設立農業組要幫忙推銷農產品，他們表面上都不講，但私底下都在偷學。

(中時 )