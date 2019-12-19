原民脆皮炸子雞使用馬告與刺蔥這類原民食材，跟在地連結，創造老菜新風味。（王昱凱攝）

萬壽菊酒香蝦與原民脆皮炸子雞是外帶限定特色菜，經冷凍處理，保留料理美味。（王昱凱攝）

年節將至，花蓮理想度假飯店重金禮聘來自香港的廚師李明耀，製作11道港式年菜，還有2到外帶限定的「萬壽菊酒香蝦」與「原民脆皮炸子雞」，運用在地食材融入菜色，迸出火花。理想大地表示，花蓮一直以來被稱後山，需要更多刺激來帶領餐飲進步，所以請李師傅來台，希望好手藝留在花蓮。

理想大地提到，花蓮廚藝界都很優秀，但發展受到交通不便影響，顯少能獲得外界刺激，本地廚師也在缺乏名廚帶領下無法精進，因此才請託李明耀來台，希望為花蓮、為台灣注入港式能量，使廚藝界再度蓬勃發展。

李明耀表示，本次11道菜色包含樹子海石斑、ox鮮蝦帶子、紅蟳香米糕、秘製羊小排、風味五福拼盤、海味佛跳牆、蟲草燉烏雞、虎掌燴鮑片等料理。嚴選高檔食材，其中佛跳牆就蒐羅來自智利的鮑魚、海參、干貝等名貴材料。

此外，理想大地加碼推出2款外帶限定餐點，「萬壽菊酒香蝦」採用本地種植有機萬壽菊入菜，健康之外讓蝦子富含滿滿香氣。李明耀表示，由於製作完成後急凍處理，料理鮮味不易流失，直接加熱或是解凍都可以食用。

「原民脆皮炸子雞」則使用象徵原民的「馬告」與「刺蔥」，讓脆皮雞這道老料理有了新生命。李明耀說，帶回家後只要將油燒熱，反覆淋上雞身，就可以讓炸子雞皮脆肉嫩，而且炸子雞本身已是熟食，只要輕微熱過即可。

(中時 )