住香港的57歲江姓女士、64歲周姓退休人員飽受退化性關節炎所苦，從網路搜尋到嘉義市天主教聖馬爾定醫院的機器人手臂關節置換術，特地飛來嘉義市治療，術後狀況良好，目前又能趴趴走了。

江女士和友人周先生都喜歡爬山運動，因近年來膝部退化性關節炎，爬山及運動都每況愈下，也都在香港治療，但效果不彰，江女士積極尋求治療方式，在網路看到聖馬爾定醫院黃立人醫師有關MAKO機器人手臂關節置換術，符合她的期望，決定揪周先生來台求醫。

江女於本月4日、周先生於9日到聖馬爾定醫院治療，術後隔天都能自行下床走動，並和家人到外大啖嘉義美食，為謹慎起見，住院4天後出院，2人並相約以後來台灣爬山。

骨科副主任黃立人說，江女士與周先生都是內側膝關節面退化性關節炎，主要症狀有疼痛、僵硬、腫脹、關節活動有異音等，屬中至重度退化，但只須置換單一膝關節面，尤其周先 生的膝部內側磨損嚴重，最適合此手術。

黃立人指出，透過3D電腦斷層的機器人手臂，從掃描到模擬患者膝關節的活動角度、建立骨骼模型，術前就能完整了解病情及規畫手術，術中由機器人手臂精準定位，與主治醫師的臨床判斷快速置換，術後疼痛少、恢復好，最快一日即可出院。

(中時 )