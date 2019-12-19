一年一度的體育運動精英獎頒獎典禮今天登場，最佳女運動員傑出獎出現頒獎者頒給自己的有趣畫面，「舉重女神」郭婞淳擊敗羽球一姐戴資穎、空手道「小清新」文姿云等優秀女將，第三度獲獎。

郭婞淳曾在2013年和2017年獲得最佳女運動員獎，2016年也拿過最佳運動精神獎，因此今年獲獎是她生涯第4度帶回精英獎獎座，她笑著說：「能夠入圍就代表那一年表現有一定水準，所以非常開心，其他入圍者都非常優秀，我自己是今年世界盃天津站跨級參賽拿到1金2銀後，才覺得自己應該會有多一點點得獎機會，打開信封看到自己的名字，努力鎮定念出自己的名字。」

郭婞淳感謝家人、團隊、教練背後的幫助，特別是教練林敬能接下國家隊總教練一職後，除了關心選手比賽訓練，也要負責行政事務，壓力大又忙碌，為了讓教練放心，她都會自己維持好該做的事。

能夠用精英獎獲獎結束這個賽季，郭婞淳回應：「精英獎在年底，畢竟這總結了一年的表現，除了算是大家對我的肯定，也是我對自己的期許。總結今年表現感覺非常好，畢竟天津賽前真的沒有想到要舉這麼多，狀況也沒有那麼好，過去那邊練一練後覺得還不錯身體狀況，也把握機會學習大陸好手鄧薇如何做操及抓舉的方式，希望可以增加自己實力。」

郭婞淳典禮上並送了大家「協」這個字，她解釋：「就是協助的『協』，這個字是我之前去學校演講時，老師問我能不能寫一個我最喜歡的字，我就寫了『協』，我覺得是這個有三個力加在一起，是很有力量的字，希望接下來的日子所有人一起為東京奧運加油。」

(中時 )