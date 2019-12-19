台灣政論節目趣事一籮筐，吸引不少大陸網友透過網路收看，現在更有陸媒整理出台灣政論節目2019年的5大驚句，引爆陸網熱議，感謝這些節目為他們製造與多笑料。

1.大陸人現在連榨菜都吃不起

財經名嘴黃世聰近日在劉寶傑主持《關鍵時刻》的言論讓大陸黨媒《環球網》也驚呆了，一句「他們連榨菜都吃不起」讓環球網忍不住幽默反問「寶傑你造（知道）嗎？」事後黃世聰也在臉書幽默自嘲可以叫他榨菜哥或榨菜聰，「在此對於涪（音同福）陵榨菜，本人保留廣告費追訴權，哈！講錯涪陵發音，本人也表達歉意。」

2. 大陸以前沒有清明節，殯葬文化都從台灣學

今年4月，于美人在主持《國民大會》談及清明節話題，表示大陸10年前是沒有清明節的，直到2008年才恢復，而殯葬業者小冬瓜也接話稱：「大陸當地的這個殯葬文化其實現在非常的亂，因為過去沒有嘛！他們現在努力地跟台灣交流，想辦法把他們一些根拉回去，就是要落地深根接地氣。」不過大陸網友就吐槽，「台灣的節目就當笑話看就好了，他們還以為咱們窮的吃不起飯呢，真的」。

3. 大陸獅子骨瘦如柴，那是因為人自己都吃不飽

陳斐娟(阿娟)主持《這不是新聞》今年9月聊到中美貿易戰，突然提到「現在中國大陸連獅子都吃不飽」，名嘴謝晨彥也表示有人去動物園參觀，看到2隻獅子骨瘦如材。這些言論也讓大陸網友不能忍，吐槽動物園早就對此解釋，兩隻獅子是在影片拍攝前10天運回遼陽，因路途遙遠（3800公里），陸路水路運輸大概需要72小時，為防止運輸過程中動物有嘔吐物堵塞氣管發生意外，運輸前已停食一天，長距離運輸後動物略有應激反應，所以精神狀態不佳。

環球網親自闢謠沒有限肉令。(取自環球網微博)

4. 大陸每人每天只能用身份證買2公斤肉

《這不是新聞》談到大陸豬肉漲價議題，稱大陸出現限肉令，「每人每天只能買2公斤豬肉」，此言論更獲環球網在今年8月親自吐槽，指福建省未有任何限肉通知，「僅有福建莆田市荔城區發展和改革局發佈的政府補貼豬肉通知。這則8月20日發佈的《荔城區發改局關於啟動我區農副產品平價商店銷售機制的通知》提到，自2019年9月6日起，對部分平價超市銷售的腿肉、條肉、精瘦肉、排骨等四項豬肉產品進行價格補貼，居民憑身份證每人限購經價格經補貼的這四種肉合計2公斤，每公斤補貼4元。」

5. 大陸經濟不景氣，只好喝五糧液消愁

名嘴邱敏寬在節目中談到五糧液漲價與股價表現的關係，表示酒類產品跟景氣是顛倒的，人越不景氣，酒賣得越好，因為你心情不好，要喝一點酒，開心一下。此話一出又讓大陸網友不服了，一句吐槽「我們如果連榨菜、茶葉蛋都吃不起，又怎麼喝得起五糧液」！

(中時電子報)