調整姿勢，親身指導，華航公益棒球訓練營首次請來旅美球星陳偉殷一早搭乘華信航空台北-台東班機到台東，和王維中一起分享棒球技巧，希望透過自身經驗，帶給小小球員紮實的基本功，培育台灣棒壇未來明日之星，鼓勵學童勇敢追夢，更期待他們有機會在國際舞台上發光發熱。

華航秉持回饋鄉里、深耕社區的精神，選在學習資源相對較少的台東縣舉辦公益棒球訓練營，參加的有桃源國中、桃源國小、紅葉國小以及卑南國中，總共64位小球員。為了讓學童有完整的基礎訓練，除了校方訓練內容，陳偉殷、王維中特別針對投球項目進行指導。偏鄉小朋友看到夢想中的兩位大明星來到訓練場地桃源國中，無不帶著興奮雀躍的心情，仔細聆聽、全神貫注地記下每個動作，就怕漏了什麼祕訣沒收進口袋。

「一生懸命」是陳偉殷的座右銘，他用來勉勵偏鄉小朋友面對競爭激烈的棒球界，務必要全力以赴、自我堅持練習，意志力、品行兼具才會有好的結果；王維中則希望小朋友們都能保持快樂的心情打球，即便未來沒有把棒球當成職業來發展，也可以轉而成為自己的興趣，培養良好的運動習慣。

華航自2007年起投入社會公益與環境保護，致力於企業社會責任超過10餘載，並長年力挺國家體育發展，以「中華航空支持中華英雄」理念，共同建造健全台灣體育環境。2019年度華航贊助多項體育賽事，並持續支持台灣本土球隊及選手，致力達成社會投資與企業發展形成正向循環的目標，一步步朝向共創永續的社會邁進。

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