特力（2908）集團執行長童至祥指出，中美貿易戰已稍有和緩，但無論和緩與否，全球供應鏈對於過於集中中國製造這件事均持轉變態度，她說，以特力來說供應鏈幾乎有7-8成來自中國，但自去年起開始積極南向，包括跟著客戶到越南設廠與包裝廠，並預計明年登場，一旦供應廠商產能跟進，有望提升東南亞30%，加上台灣20%，屆時依賴中國占比順勢調降至50%以下。

此外，在零售事業部分，大陸已認列關店13家損益，童至祥說，明年第一季還會有京、滬等3家店，主要是部分店舖合約未到期，以及還有商分庫存猶待清倉銷售，預計明年第三季會陸續結束撤出中國，但中國貿易事業還是會繼續存在；但在台灣零售部分相對精進，除了虛實整合「線上行銷線下體驗」成功建構新零售模式外，包括特力屋及和樂均有智慧門市登場，且因應深耕社區為大齡市場提供更貼近服務，今年7月以來特力屋更陸續在蘆洲等開出社區小店，至今達五店，童至祥強調，明年將著重於特力屋社區店快速拓點，預計2020將開至40家店。

特力前三季毛利率大幅增加超過1個百分點達至27.1%，主要在於新商品之高毛利挹注及近期原物料價格修正所致，每股稅後盈0.33元亦優於去年同期的0.32元；特力11月合併營收26.5億元，年減12.09％，其中貿易事業體11.5 億元、年減16.17％，主要為2018年同期客戶為因應貿易戰提前備貨 ，墊高營收基期所致。

特力台灣零售事業13.5億元，連續兩個月較上年同期成長，主要受惠線上通路雙十一活動及黑色星期五購物節的催動，業績成長2.12％ ，接下來耶誕季及緊接而來農曆新年採買旺季，台灣零售業績銷售成長力道持續加溫，而對於明年景氣，除了貿易新客戶包括STAPLES、DOLLAR GENERAL與at home等接單暢旺，加上東南亞供應鏈佈局啟動，對明年景氣樂觀！

(工商 )