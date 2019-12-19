穩得實業 今日申請登錄興櫃股票 18:212019/12/19 工商 林燦澤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，穩得實業（6761）已在今（19）申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。 根據櫃買中心資料顯示，穩得實業成立於民國68年6月間，董事長兼總經理為高治宏，主要經營業務是EMC及線路保護元件銷售、認證測試之整合性服務等，送件時資本額為2億303萬元。去（107）年業績，營收13億3,152萬元，稅前盈餘9,608萬元，每股盈餘4.72元。 (工商 ) #股票 #櫃買中心 #興櫃股票 #中心 #登錄 也許您會感興趣 推薦閱讀 興櫃股票訊息面暫停交易機制系列報導之三－如何因應訊息面暫停交易的實施 04:102019/12/16 證券．權證 美元固定利率不可贖回國際債券 理論價格資訊 12／16上線 04:102019/12/16 證券．權證 櫃買中心 再添兩檔ETF新兵 04:102019/12/16 證券．權證 菲律賓南部強震3死31傷 傳5人困倒塌購物中心 12:162019/12/16 國際 淳紳公司違反重訊申報 遭處違約金30萬元 14:412019/12/16 財經 櫃買中心：今年國際債券市場共發行118檔 16:452019/12/18 財經 全銓 下月20日停止買賣 04:102019/12/19 證券．權證 美俄勒岡州購物中心爆刺人案 1死數傷 10:352019/12/19 國際 秀育企業今日申請登錄興櫃股票 16:222019/12/19 財經 昇佳電子今日申請上櫃案 16:502019/12/19 財經 財經熱門新聞 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 財經 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 又危險…要救富邦VIX？顧立雄說話了 - 財經 - 工商 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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