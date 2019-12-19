櫃買中心表示，穩得實業（6761）已在今（19）申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，穩得實業成立於民國68年6月間，董事長兼總經理為高治宏，主要經營業務是EMC及線路保護元件銷售、認證測試之整合性服務等，送件時資本額為2億303萬元。去（107）年業績，營收13億3,152萬元，稅前盈餘9,608萬元，每股盈餘4.72元。

(工商 )