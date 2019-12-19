證交所表示，為提升資訊揭露的完整性及提供投資大眾更優質的服務，已自12月16日起，於官網揭露停止買賣股票信用交易之現償與餘額等資訊，便利投資人掌握股票及時資料。

證交所說明，股票於停止買賣期間，投資人雖然無法從事信用交易，但仍可能有融資融券餘額，且停買期間，證券商仍持續接受投資人申請現金償還或現券償還，故融資融券餘額亦可能有所變化。

在12月16日新程式上線前，證交所官網所揭露之市場總融資融券餘額均未含停止買賣股票餘額，亦無法揭露該股票停買期間現償資料，今年經證交所大幅修正程式後，更完整揭露信用交易資訊，投資人已可查詢停買股票於停買期間之每日融資融券資料，讓投資大眾更能掌握市場狀況。

另外，除信用交易外之其他證券商授信業務，包含證券業務借貸款項、不限用途款項借貸、有價證券借貸業務亦同步調整。

證交所進一步說明，以現在因減資停止買賣之中電（1611）為例，該股停止買賣期間自12月12～19日止，新程式上線後投資人可於融資融券餘額表查到該股12月17日顯示現金償還3單位，18日餘額7,781單位，19日餘額減少為7,778單位，表格並註記該證券為停止買賣股票。

證交所指出，因此程式調整屬信用交易系統之重大基礎工程修正，前後花費逾半年時間，清查及調整上百支程式、報表等，投入相當多人力，目的是為增加資訊揭露透明度，提供投資人更好的服務品質。

(工商 )