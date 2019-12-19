公視《音樂萬萬歲4》本周日(22日)將播出「不被遺忘的歌」專題，來賓周蕙、Karencici、孫盛希帶來她們各自心中認為最不該被遺忘的經典歌曲，該節目上孫盛希特別演唱比賽時唱過的歌曲〈陰天〉，「談了一個多年的感情後，歌詞有一句，『這歌裡的細微末節就算都體驗，若想真明白 真要好幾年』還滿有感觸的。」她感激自從得金曲獎後回頭率變很高，路人看到她比較容易跟她打招呼。

孫盛希上節目暢聊得金曲獎後的心情，左為馬世芳。(公視提供)

該節目上周蕙揭創作生涯最飲恨的事 ，「我有次做夢，夢到一個好棒的旋律，那個年代只有錄音筆，我就立刻起床，拿起錄音筆把旋律錄下來，再安心睡覺，隔天起床發現是個夢中夢，我氣死了，我沒有錄到任何東西。」Karencici也有這樣的經驗，「我雖然有錄到，但隔天起來聽，完全不知道自己在唱什麼。」

周蕙演唱〈被遺忘的時光〉。(公視提供)

周蕙在節目演唱電影《無間道》的經典歌曲〈被遺忘的時光〉，《無間道》上映時正是周蕙出道那年，主持人馬世芳打趣說：「那時候Karencici好像是一歲吧？」讓周蕙抗議：「不要提到我的年紀！」

Karencici演唱〈SorryMama!〉(公視提供)

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