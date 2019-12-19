黃子佼率紅隊納豆、瑪麗與白隊王少偉、花花19日出席台視《2020超級巨星紅白藝能大賞》，現場公布重量級表演卡司，林志玲老公AKIRA率「EXILE放浪兄弟」登台演出，談到屆時台上橋段，黃子佼表示：「還在設計，希望可以多一點，他們應該沒感受過台灣風俗。」他還透露邀約過程，「只有中秋節講過一次，怕給他們夫妻壓力，當時志玲回說：會努力看看，後來都是台視努力。」

EXILE放浪兄弟登台當天，林志玲是否驚喜現身？黃子佼坦言，「站在做節目立場，真的希望她來；站在朋友立場，則希望把光芒留給AKIRA他們的精采表演，不希望模糊節目焦點。」他笑稱怕林志玲夫妻壓力大，不會特地詢問此事。EXILE放浪兄弟特送上影片答謝，請粉絲們期待在台首次演出，AKIRA表示：「很高興能在我第2個故鄉獻出我們的處女秀，希望能為平常支持我們的粉絲們，帶來一個充滿活力的表演，也希望能和大家一起創造一個美好回憶。」

日本天團EXILE放浪兄弟。（台視提供）

《紅白》是除夕陪觀眾迎新年的節目，EXILE放浪兄弟團員們對華人新年街上放鞭炮和煙火、穿喜氣紅衣，覺得相當熱鬧，成為台灣女婿的AKIRA也說：「希望有機會能在台灣感受農曆春節的熱鬧氣息。」團員們很喜歡台灣食物和景色，這次抵台人數眾多，如果可以一起吃火鍋應該很棒。團員們各自忙碌於不同戲劇、電影宣傳，這次不僅是睽違已久的海外合體，更是全團在台首演，更是2020年第一場公開演出，團員們強調，「真的很興奮，將會盡全力準備！」

(中時 )