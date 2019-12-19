楊采鈺最近現身手上沒戴婚戒。（圖／翻攝自楊采鈺Ora微博）

楊采鈺發文。（圖／翻攝自楊采鈺Ora微博）

27歲女星楊采鈺2年前演出馮小剛執導電影《芳華》，最近傳出與大她30歲「劉亦菲乾爹」陳金飛結婚，男方回應媒體指是私事，沒必要對大眾說明，而今(19日)楊采鈺發文宣傳電影《只有芸知道》，兩張照片中楊采鈺手上均沒戴婚戒，被質疑是隔空回應婚訊。

楊采鈺2017年被拍到和陳金飛在路上擁吻，隨後她大方分享兩人正面合影，用電影台詞暗示真愛可以跨過所有距離，最近有部落客指出陳金飛和楊采鈺已是夫妻關係，求證陳金飛，他表示沒必要多說什麼，「這只是我們生活的事」。

楊采鈺傳出已為人妻後，今首度開腔，沒提婚事也沒說到陳金飛，只致謝二度找她拍戲的馮小剛導演及劇組，說：「我想感謝馮小剛導演給予了我這樣一個機會讓我如此安靜地拍攝了一部好電影體驗了一段心無雜念的生活」，而照片中楊采鈺左手無名指沒掛婚戒，只在右手食指戴了戒指，網友回應：「怎麼不跟老公發個合照」、「姐姐真的是一個好感性的人」、「明晚就去看電影啦支持」。

(中時電子報)