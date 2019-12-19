深耕台灣55年，花旗（台灣）銀行始終聆聽客戶心聲，提供符合市場需求的產品與服務，繼推出「花旗全球外幣通」服務、Citi Prestige信用卡全新尊榮權益升級之後，花旗更將彰化分行升級為智慧銀行，並於今天舉辦盛大的開幕儀式。

花旗（台灣）銀行消費金融總事業群負責人賀德俐表示，彰化分行升級為智慧銀行充分展現花旗持續投資台灣、提供在地服務的承諾，目前花旗已有近8成的分行升格為智慧銀行，2020年花旗也將持續更新分行設備、精進花旗前線同仁的專業技能，希望帶給客戶賓至如歸的感受。

坐落於彰化市新興的黃金商圈曉陽路，嶄新的花旗銀行彰化分行引進數位創新服務，讓客戶能夠在舒適的空間掌握市場即時資訊、產品訊息、網路銀行服務，或是於「全方位諮詢理財區」接受理財專員一對一的解說。

花旗彰化分行在地經營已經超過28年，有超過46％的彰化分行客戶與本行有15年以上的長期往來，為提供更完善的服務，花旗將彰化分行搬遷到嶄新的大樓，並升級成為智慧銀行。值得一提的是，花旗彰化分行的裝潢獨樹一格，找來專注花窗工藝超過50年的當地職人正利木器，用充滿祝福寓意的圖案妝點花窗。全球銀行融合在地特色，透過花窗工藝花旗彰化分行不僅創造跟在地客戶的關聯性，更希望能夠將花窗這一個曾經讓鹿港引以為傲但近日已被年輕族群淡忘的產業，重新介紹給民眾。

致力於提供與國際接軌的創新服務，花旗也將在明年一月中旬開辦自行信託質借—「投資組合貸款」 ，協助客戶活化資產，提供客戶更靈活的資金運用方案。

(中時 )