嘉義市議員蔡文旭說明中央的大南方計畫不分藍綠。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠炮轟大南方計畫跳過嘉義市，19日議員蔡文旭在議會臨時會說黃敏惠不要抱怨，黃敏惠激動哽咽說「不是抱怨，是為嘉義市抱屈」，中央跳票鐵高全額補助，現在連政見支票都不開了，全嘉要一起向中央爭取地方建設。

蔡文旭說，黃市長抱怨中央「大南方計畫」跳過嘉義市，但雲林、高雄都有納入，可見中央沒有分藍綠，市長要中央不能遺漏嘉義市，應該先想清楚要中央協助嘉義市發展什麼產業？黃市長預定26日拜會張景森，希望有好結果。

蔡文旭說，黃市長說蔡英文總統跳票鐵路高架化由中央全額負擔，但馬英九總統時，也沒有兌現，2010年行政院訂定《鐵路立體化及周邊土地開發計畫申請及審核作業要點》，規定鐵高必須有地方自籌款，才是真正原因，指蔡總統跳票，是選舉操作。

黃敏惠說，她不是抱怨，是為嘉義市抱屈，嘉義市要打造成「西部新都心」需要中央挹注資源，例如文化觀光新絲路還缺嘉義舊監未整修完、北門車站旁的飯店延宕多年，她感到悲哀、難過的是先跳票鐵高全額負擔的承諾，現在大南方計畫又跳過嘉義市，希望大家團結努力翻轉嘉義市。

黃敏惠說，嘉義市鐵高由中央全額負擔是2003年陳水扁競選連任總統時的承諾，不受行政院訂定作業要點規範，她始終唯一堅持中央不能失信於民，要兌現承諾，嘉義市民要團結合作向中央爭取全額負擔。

李忠曆議員說，鐵路高架化經過政黨輪替，一路被跳票，大南方計畫又跳過嘉義市，對得起嘉義市民嗎？是否市府不夠認真？

黃敏惠哽咽說，市府團隊會檢討，但中央應做到各縣市均衡，以前還肯開支票，現在連政見支票都不開了，嘉義市民情何以堪？「作為嘉義市長真的很難過、很難堪」。

黃敏惠說，不能因為嘉義市地小、人少、資源少就不重視，我們要擦乾眼淚往前走，展現嘉義人的骨氣，希望府會共同合作，一起強起來，有實力才有尊嚴，讓大家看到嘉義市。

黃敏惠說，原本26日與政務委員張景森有約，希望有機會為嘉義市爭取最大福利，但消息先曝光，已淪為選舉操作，決定選後再拜會。

(中時 )