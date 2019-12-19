美國在台協會（AIT）在官網發布警示公告稱，21日在高雄有2場大型遊行活動，雙方恐發生衝突，呼籲在台美國公民避開遊行鄰近區域，若可能的話，完全避免前往。而AIT所稱在高雄的遊行活動，所指即為挺韓、罷韓群眾於21日同在高雄登場的大型遊行活動。

AIT在其官方網站發布警示指出，21日下午同時在高雄將有2場大型遊行活動，可能發生衝突；AIT未提及2場活動的目的，僅點出遊行的地點。

AIT網站警示說，一場遊行將在凹仔底森林公園集合出發，預期將出現大批人潮、交通阻塞等狀況；主辦單位預估將有萬人參與。另一場遊行將於高雄文化中心集合出發，主辦單位估計將有吸引超過10萬人參與。遊行行經路線預期將有大批人潮、交通阻塞等狀況，活動前後，部分高雄捷運也將出現人潮。

AIT表示，在台灣的示威遊行活動大多是謹守秩序的，但即便是和平的聚集活動也可能發生衝突。AIT呼籲在台美國公民經過遊行鄰近區域時要保持警覺，若可能的話，應完全避免前往遊行鄰近的區域。

AIT同時也提醒，高雄大眾運輸系統也可能受到遊行活動的影響，呼籲在高雄的美國公民留意當地媒體報導及政府網站訊息，以獲得最新資訊。

(中時電子報)