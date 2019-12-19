金庫資本與東南亞最大叫車平台Grab，將於聖誕節正式定案股權投資與商務合作，金庫資本總經理丁學文表示， 這是送給Grab的聖誕禮物，將媒合光陽的資源提供整合性服務，也是台灣「正港的新南向」。

丁學文昨（18）日參與東吳企管財經講堂年終壓軸講座 「AI ＆ Gig經濟夾擊下人力資源的新挑戰」，他在講座中證實，就在下周的聖誕節，將正式定案與Grab的股權投資與商務合作。他表示，希望藉此媒合台灣電動車、電池與軟硬結合實力淬煉出全球出行產業需要的解決方案，同時讓台灣產業注入新動能，進而發展出國際影響力。

丁學文指出，Grab是東南亞最大的叫車平台，不過，服務範圍已經包括即時共乘、外送、出行服務，甚至整合到金融。接下來Grab將使用光陽和其供應鏈提供的二輪電動車與智慧換電系統、智慧電池等，丁學文表示，這將是台灣產業迎接2020年規模最大的新南向實績。

丁學文在講座中也提到，上一個改變人們生活場景的是智慧型手機，下一個則會是出行服務產業。出行產業逐漸蓬勃，丁學文觀察到，要成功就要具備三大核心「精緻製車工藝、車聯網、車能網」，才能發揮市場競爭力。

面對台灣現今熱門的共享服務行業，他語重心長指出，「台灣沒有真正的共享經濟，只有租賃經濟！」他直言，台灣所運行的共享，是購買產品來讓消費者進行共享，並非共享初衷「使用閒置的資源」。但消費者對於Sharing ＆ Delivery service的使用需求的確大幅增加，造就了「出行產業」大有可為的商機。

(中時 )