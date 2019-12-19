實踐大學四年級陳姓男大學去年在旗山一間KTV門口與人發生搭車爭執，石姓男子搶不到計程車，竟趁著醉意、持改造手槍朝陳男腹部射擊，導致陳男送醫搶救不治。案發後石男向警方投案，一審旗山地院依殺人罪判其16年，19日上訴至高雄高分院，改判15年，全案可上訴。

2018年12月29日深夜，陳姓男大生與友人相約至旗山區一間KTV歡唱，石姓男子也與友人在同一家KTV內聚會飲酒。凌晨兩點多，雙方人馬正要離去時，在門口搶搭一輛計程車，過程中發生口角及肢體衝突，石男打不過對方，竟騎機車返回自己在附近經營的火鍋店、取出一把土耳其製改造手槍，折返至KTV前，朝陳男開了一槍。當時石男還夥同友人以槍柄、煙灰桶痛毆倒地的陳男及一行友人，過程中手槍還不慎走火誤擊一發，所幸無人受波及。

陳男事後被KTV業者報警送醫搶救，但陳男遭射穿腸繫膜及右髂骨動脈，大量出血不治。案發後石男帶著手槍及子彈，前往高雄港警總隊投案。石男向警方供稱，手槍是他已逝姊夫所遺留，強調當時雙方互相拉扯，為了自衛，從口袋掏出手槍時不慎擊發，並非蓄意殺人，是過失致死。

一審法官檢視KTV監視器畫面發現，石男取槍後返回現場，一下車就近距離朝陳男腹部開槍，陳男中彈倒地後，石男還繼續上前拳打腳踢，殺人意圖明顯。陳男友人也作證表示，陳男當時企圖撥掉手槍，但來不及，遭石男舉槍擊中。法官考量石男否認殺人、未與陳男家屬和解，依殺人罪判13年半、褫奪公權5年，槍砲罪判3年8月、併科罰金8萬元。二審法官將其殺人罪改判12年8月，加上槍砲罪判刑，合併執行15年。

(中時 )