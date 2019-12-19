喜歡看書的阿多，將自身經驗融入漫畫。(阿多提供／王寶兒台北傳真)

接連爆發的書店歇業潮，看在愛書人眼裡，尤能體會出版業的蕭條。叫的出名號的書店，消失了會有人惦記、懷念，但陪伴市民小眾一起閱讀長大的街道出租書店，卻早已悄悄的在地圖上失去蹤跡，且無人問曉，在人們心中徒留回憶。曾在出租書屋打工、將書屋視為自身小天地的漫畫家阿多，在作品《消失的安身立命之所。》中，娓娓道出出租書屋與自己的故事，以畫筆為出租書店留下了紀念。

阿多分享，在出租書屋待了一年多的時間，與客人一同享受書香是工作最美好的時光，笑說「我之前會一邊上班，一邊試著開始畫漫畫，客人還會圍過來，說我畫的很好。但我不算是很好的員工，曾經罵過一個客人，要他不要站著看白書，這租回去才幾十元而已，後來被告狀，讓店長有些頭疼。」

喜歡看日本漫畫的阿多，在出租書屋工作後，也漸漸嘗試閱讀不同的刊物，過往沒興趣的小說、少女漫畫，都在出租書屋中一一認識，「我覺得出租書屋的迷人就是在這裡，不論你是誰，不分男女老少，一家子可以自然的一起走進來，爸爸找到想看的小說，媽媽翻到喜歡的書，小孩看漫畫，就是這麼親切又平易近人。出租書屋是台灣的特色，可惜這個產業慢慢地正在凋零。」

阿多本名葉天棋，畢業自元智大學藝術設計系，在大學期間成立 SIDE DOOR 工作室，接洽漫畫、分鏡與平面設計等工作，2013年開始漫畫創作，曾參與里茲Thought Bubble 與倫敦 Comica Comiket 等漫畫藝術節活動。2017年曾赴法國安古蘭國際漫畫節參展。

而在《消失的安身立命之所。》中，本是獨生女的阿多將自己打造成擁有哥哥姊姊的老么，老么用慣舊東西，不捨買新物品，自然對出租書屋抱持特別的情感。自此與阿多的真實人生重疊，在打工的書屋罵客人、認不得常客，離職後書屋歇業，發現書屋送貨小哥竟然開了一間輝煌亮麗、氣派非凡的書店，不再只是純粹的供給閱讀空間，還需辦展覽、開講座，彷彿為老舊書屋的轉型開啟一扇新窗。

阿多表示，這樣的劇情轉折，其實也是對書屋產業的感慨，「現在的獨立書店需要跟網路、大型連鎖書店拚搏，需要花很多時間去經營自身特色。以消費者的角度來看，書店越來越專精，其實就像是一個同溫層，或是搜尋引擎，無法呈現多元化的內容，但在傳統的出租書屋中，卻可以反而看到許多人的不同喜好。」

(中時 )