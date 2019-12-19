億威實業董事長邱慈意（後排左五）捐款獎勵台南大學參加語文競賽獲獎學生。（南大提供／洪榮志台南傳真）

大陸台商聯誼會副會長、億威實業董事長邱慈意，不僅事業經營有成，還因經商過程中，有感於國語文能力對新世代學子的重要性，特別從2015年起，每年捐助國立台南大學發展國語文多元學習課程，今年更贊助攜手點燈品學兼優獎助學金，扶助學子安心就學，5年來總捐助金額高達百萬元。

邱慈意表示，年幼時住在南大附近，當時家中經濟並不好，成長過程受到許多貴人的幫助，如今有能力回饋社會，希望能幫助更多年輕學子。這幾年南大學子在國語文的表現十分優異，讓他感到非常欣慰，他認為，南大每位同學都非常優秀，希望略盡棉薄之力，協助學子提升語文素養，並鼓勵清寒同學奮發學習，希望在未來的世界舞台上，能看到南大學子的光彩。

邱慈意已經連續4年每年捐助南大20萬元，讓南大得以投入更多資源，以最佳的練習場所及師資，深化語文課程及活動，提升學生語文能力。南大學子在豐富的學習資源下，近年來參與全國語文競賽佳績不斷，2015年有8位同學進入前6名；2016年更抱回2項第一名、3項第二名；2017年有6位選手奪得前六名；2018年勇奪2項第一名、第二名及第三名各1項的佳績。

此外，對於有心向學但因經濟受限的學生，邱慈意也慷慨解囊扶助學子，讓他們能夠安心就學，順利完成學業。

南大校長黃宗顯指出，由衷感謝邱董事長熱心教育、支持南大，讓教育資源創造出最大的成效，希望藉由頒贈特殊貢獻獎，表達全體師生的感謝之意，也期勉南大學子以邱董事長為學習榜樣，「擦亮自己、照亮別人」。

(中時 )