基隆市長林右昌就職將屆5周年，市府委託《年代壹電視》進行施政滿意度調查，林右昌個人滿意度達78.9％逼近八成，再創自己民調新高，林右昌說，要歸功市府團隊的努力成果，今年是基隆「衝刺年」，也是「金鏟年」，許多建設計畫，明後年將逐步完工啟用。

林右昌表示，謝謝市民的肯定與鼓勵，讓滿意度再創新高，他與市府團隊在上任之初，便有很清楚的藍圖與計畫，有節奏的扭轉城市的結構環境與競爭力，從市港再生標竿計畫、山海城串聯計畫、大基隆歷史場景再現整合等計畫與道路、下水道環境改善工程。

甚至長年被基隆人詬病的田寮河、旭川河水質改善工程，都陸續在今年動工，交通運輸方面，第三條城際快捷公車1579「八斗子－台北」線也在今年上路，帶給民眾很多的便利性，這是我們短、中、長期的擘畫與努力，讓市民看見城市的轉變！

林右昌說，這五年如一日，基隆市府是全國各縣市局處首長穩定度第一名的團隊，他從沒有換過任何一位局處長，至於變動過的局處長，市府團隊執行效率佳，團隊默契佳，彼此都有極高的共識，「我們讓跨局處的合作變成一種文化」，向心力也比其他縣市強。

他表示，建設計畫陸續啟動、發包或動工，許多豐碩的成果也會展現在市民眼前。根據該民調顯示，林右昌在施政表現上有高達78.9％的民眾感到滿意（29.6％非常滿意、49.3％還算滿意），泛藍的民眾也有65.6％感到滿意，刷新林右昌執政以來新高紀錄。

此次民調訪問日期為2019年12月2日至4日，抽樣母體為基隆市20歲及以上選民，有效樣本為2000人，在95％信心水準下，抽樣誤差為±3.8個百分點。

(中時 )