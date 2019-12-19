歷經4年籌備，嘉義縣規模最大的飯店「長榮文苑酒店」21日將試營運。（長榮文苑酒店提供／呂妍庭嘉義傳真）

歷經4年籌備，嘉義縣規模最大的飯店「長榮文苑酒店」21日將試營運。（長榮文苑酒店提供／呂妍庭嘉義傳真）

長榮集團旗下長榮國際連鎖酒店在台的第6個據點「長榮文苑酒店」位於嘉義縣，即將在21日試營運，擁有263間景觀客房規模，是嘉義縣目前最大的飯店，長榮文苑強調，因緊鄰國立故宮博物院南部院區，酒店整體設計以當地自然景觀為核心，結合湖光山色的生態氛圍、故宮南院的知性藝文特色，融入大量木質及綠化元素，打造出舒適、質樸、溫暖的旅行憩所，為商務出差或是家庭旅遊的旅客提供多樣化的住宿選擇。

籌備4年的長榮文苑酒店客房運用原生綠意的概念，融入阿里山的多元山林意境，另一特色就是擁有全景落地玻璃窗的空中禮堂「天沐廳」，營造浪漫氣氛的禮堂是敲響幸福鐘聲的最佳場所，搭配露天泳池，將為新人留下永難忘懷的時刻。

提供輕食、酩飲為主的大廳酒廊，運用嘉義在地食材，如東石漁港的海鮮、梅山苦茶油及南部特有的西瓜綿等，搭配創意料理手法，讓饕客們享受無國界料理的美味。全時段咖啡廳不僅能品嘗到嘉義在地小吃，還有歐式、日式及中式等國際化美食，也可依房客需求提供各種精緻客房餐飲服務，讓旅客不用出門就能享受來自各地的美味。

歷經4年籌備，嘉義縣規模最大的飯店「長榮文苑酒店」21日將試營運。（長榮文苑酒店提供／呂妍庭嘉義傳真）

為慶祝試營運，長榮文苑酒店從2020年1月1日起至2月29日推出平日，周一到周四優惠住房專案，每日限量5間，搭配此專案還可享咖啡廳8折餐飲優惠。

對嘉縣最大的飯店將於21日試營運，嘉義縣文化觀光局長許有仁形容這是一大盛事，表示嘉義縣的觀光人潮一年600萬人次，非常需要有大型的飯店來滿足民眾住宿需求，故宮南院處長彭子程也說，南院經常被抱怨周邊沒有吃的和住的，未來這塊缺口就有長榮文苑來補足，站在南院的立場，日後也會和飯店一起做長遠的規畫。

歷經4年籌備，嘉義縣規模最大的飯店「長榮文苑酒店」21日將試營運。（長榮文苑酒店提供／呂妍庭嘉義傳真）

(中時 )