樺漢（6414）19日召開董事會，討論營運發展策略並調整營運架構，決議任命美國子公司AIS總經理蔡能吉為新任總經理，原任總座鄧覲臺將專注開拓中國市場，專職中國子公司蘇州樺漢總經理。

樺漢指出，新任總經理蔡能吉深耕歐美工業電腦市場行銷開發20多年，深具業務開創能力與領導統御能力，帶領AIS近年營收倍數成長，成果豐碩，未來致力於三大方向，一、強化全球業務組織，啟動全球人力資源適才適所布局。

二、打造垂直市場發展策略，包含智能工控、智能零售、智能博彩、以及全球在地化新事業開發中心。

三、 整合樺漢事業體AIoT核心技術，結盟應用市場領導廠商，打造人工智慧互聯網生態體系。

鄧覲臺過去同時兼任樺漢中國區總經理，打下在中國發展所需良好基礎，未來將專注於開拓中國市場，專職子公司蘇州樺漢總經理，布局中國IoT及工業4.0市場，健全市場規劃、產品研發、服務網絡建立等，並完善公司在地化運營管理。

樺漢表示，中國市場在集團整體策略布局中位居關鍵地位，期望藉由鄧覲臺專任子公司蘇州樺漢總座，發揮過去在中國地區長期耕耘所建立客戶關係及市場經驗，可以為公司挹注未來另一波成長動能。

針對組織發展藍圖，樺漢董事長朱復銓先前在法說會上指出，未來將進一步邁向軟硬整合解決方案，打造品牌及系統整合，以優化商業模式與獲利為未來重心，2020年起推動第2個5年計畫，積極整合樺漢科技及子公司資源以有效降低成本、發揮最大效益、創造最高價值。

(工商 )