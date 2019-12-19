大魯閣（1432）19日法說，總經理謝國棟指出，大魯閣近年來虧損連連，單純從數字看，經營效益非常不理想，但正在尋求新的經營方向突破困境，明年規劃高雄草衙道鈴鹿賽道樂園要做資產減損，有機會損益兩平。

此外，另一虧損來源中國事業，在經過整理後，明年虧損幅度可望收斂。

大魯閣主營購物商場開發經營與運動休閒娛樂事業，目前台灣分別有台中新時代購物中心及新竹湳雅廣場2家商場，另有遊戲愛樂園20家、棒壘球打擊場13家保齡球館3家、卡丁車場1家、棒保複合館1家及鈴鹿賽道樂園，在中國則有運動休閒場館7家。

大魯閣前11月合併營收10.75億元，年增14.99%，累計前3季稅後虧損1.67億元，每股虧1元，謝國棟表示，目前僅有商場有微幅獲利。大魯閣規模不大，在體驗式購物中心方向走得相當早，目前電子商務發展相對弱勢，期明年強化電商，讓商場獲利再進一步提升。

(工商 )