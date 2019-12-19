台肥貸款國民黨總統參選人韓國瑜買南港日升月恆預售屋貸款案，金管會判定違法。金管會證期局官員19日指出，建商對客戶的分期付款一般是1到5年，但台肥案的借款期限長達10到20年，已超越建設業一般分期付款期間，有「變相資金融通」情事，依法現已依照行政程序請台肥在十天內說明，若經認定台肥公司有缺失，將限期改善，若屆期未改善，依法最高可罰480萬元。

證期局指出，本案台肥有二大缺失：資金貸與缺失、內部控制缺失。在資金貸與部份，據證交所了解，建設業一般的「分期付款」會給客戶1年至5年不等之期間分期給付價款，但台肥提供該預售屋分期清償方案，部分清償期限長達10年及20年，已逾產業一般分期付款銷貨期間，有「變相資金融通」情事，且部分對象為自然人，恐涉及違反「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第3條公司規定。

在內部控制缺失則有二項。一、台肥沒有訂定「預售屋買受人分期清償貸款差額相關控制作業或程序」，即於103年底、104年初與買受人協商分期清償方案，涉與「公開發行公司內部控制處理準則」第5條應考量公司整體營運活動，隨時檢討內部控制制度之規定不符。

二、台肥在104年4月訂定「預售屋銀行貸款差額分期清償作業流程」，且僅經其副總經理核准，涉與內控處理準則第3條內部控制制度應經董事會通過之規定不符。

針對上開疏失，證期局指出，金管會已進行行政程序函請公司相關人說明。未來若經認定台肥公司有上開違失，將限期改善，若屆期未改善，將依現行證券交易法178條規定處24萬以上罰鍰。

韓國瑜被爆早年有買7,200萬元南港豪宅，在2014年交屋時卻遇上央行祭出豪宅版選擇性信用管制，最高貸款成數不得超過六成，因此最終由台肥補上不足的兩成貸款金額且還款年限多設定30年，較一般建商提供的三至五年無息貸款還多出六至十倍年限。

(工商 )