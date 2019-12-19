投資臺灣事務所19日召開「根留臺灣加速投資行動方案」審查會議，本周通過晟田科技投資案，投資總金額7千萬元。截至本周，已有34家根留臺灣企業響應投資約851億元，預期可創造6,085個本國就業機會。

投資台灣事務所說，食品填充設備和飛機起落架零件這兩件看似八竿子打不著的產品，晟田科技卻能靠千錘百鍊的精密機械硬底子，獲得日本三菱重工青睞，成為食品填充設備供應鏈合作夥伴，進而以核心技術切入航太產業供應鏈，並且與美國GE、日本住友精密、法國Safran集團等歐美日客戶肯定，成為國內唯一具備鈦合金起落架全製程能量的廠商。也透過與漢翔長期合作生產引擎機匣，間接打入奇異、勞斯萊斯等全球航空引擎大廠的供應鏈中。

由於航太特殊製程深得國際大廠信賴，訂單逐年增加，現有航太零組件噴漆產線已接近飽和，必須擴增噴漆產線及新增化學產線、投入軟硬體升級。未來將持續與客戶共同研發創新，深度連結，從零組件加工業層次提升至全製程能量，創造更多高值化訂單。

(工商 )