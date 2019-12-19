興達遠洋漁港該遠洋漁港以「北休閒」、「南產業」為發展定位，並以「海洋觀光遊憩區」、「修造船產業區」及「高雄海洋科技產業創新專區」等3大分區為開發主軸，推動興達漁港的再發展，高雄海洋局爭取前瞻計劃預算3.8億元，改善碼頭及水岸景觀工程，第一期今年8月已完成，第二期預定109年12月底完工，有助興達港整體發展。

高雄海洋局19日表示，基於高雄市具有發展離岸風電的相關海事工程、造船、石化、金屬加工、以及鋼鐵等優勢產業，在高市府積極爭取下，行政院核定經濟部在興達遠洋漁港，設立「高雄海洋科技產業創新專區」。

海洋局說，高市府協助該專區都市計畫用地變更、漁港計畫修正、建物建照及使用執照核發等工作，該專區劃分為「一區」海洋工程區，建構離岸風機水下基礎生產基地，民間投資以興建離岸風電水下基礎設施廠房、重件碼頭及新建辦公大樓等，預計2019年底即可完工進駐，每年預計供應國內離岸風電50～60座水下基礎。

興達港的「三中心」則有「海洋科技工程人才培訓及認證中心」、「海洋科技產業創新研發中心」、以及「海洋科技工程材料研發及認證中心」，預計2020年7月底營建工程完工，2021年6月底育成廠商進駐。

因此，該港配合離岸風電產業引入，加速產業高值化、提升我國離岸風機自主技術，為該港帶來強大活水，高雄海洋局表示，興達港藉由「海洋觀光遊憩區」及「修造船產業區」陸續開發，將可大幅提升該港使用效益，活絡帶動地方繁榮發展。

興達遠洋漁港係行政院於1988年核定闢建，並於1997年11月完工。後因國際漁業組織對各洋區漁船作業艘數、以及捕獲量限制等管理日趨嚴格，造成我國遠洋漁業未如預期蓬勃成長，致漁港使用需求降低，使得該遠洋漁港一直未能朝建港目標利用。

(工商 )