人民幣在岸價 收貶83個基點 18:302019/12/19 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價（CNY）19日收貶83個基點，貶至一周新低，最低見7.0105。人民幣兌美元在岸價收報7.0079，較上日下午4時30分收報6.9996，貶83個基點；較晚上11時30分最後成交價7.0055，貶24個基點。 香港信報19日報導，離岸價（CNH）19日早盤低見7.006，截至下午5時40分，離岸價報7.0059，在岸價報7.0103。人民幣中間價19日報7.0025，較上日6.9969，貶56個基點。 (工商 ) #基點 #人民幣 #日報 #離岸 #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》觀望氣氛濃，打壓上周五LME基本金屬期貨多數下跌 10:002019/12/16 財經 人民幣中間價漲241點 逾4個月高 10:202019/12/16 財經 《鋼鐵股》台商回流＋風電挹注，新光鋼明年營收看增2成 13:072019/12/16 財經 斥資5億 星能再生能源運維中心動土 明年十月完工營運 16:182019/12/16 生活 11月散戶持人民幣 今年新低 04:102019/12/17 金融．稅務 人民幣在岸價早盤再升破7 11:442019/12/17 財經 人行連停20日逆回購 續創1年來最長空窗 12:592019/12/17 財經 人民幣在岸價小跌3個基點 17:262019/12/17 財經 人行重啟逆回購 釋2千億元活水 04:102019/12/19 全球財經 人民幣中間價貶56個基點 10:412019/12/19 財經 財經熱門新聞 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 財經 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 又危險…要救富邦VIX？顧立雄說話了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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