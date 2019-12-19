人民幣兌美元在岸價（CNY）19日收貶83個基點，貶至一周新低，最低見7.0105。人民幣兌美元在岸價收報7.0079，較上日下午4時30分收報6.9996，貶83個基點；較晚上11時30分最後成交價7.0055，貶24個基點。

香港信報19日報導，離岸價（CNH）19日早盤低見7.006，截至下午5時40分，離岸價報7.0059，在岸價報7.0103。人民幣中間價19日報7.0025，較上日6.9969，貶56個基點。

(工商 )

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