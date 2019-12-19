Selina與納豆主持的《女人28》，日前主題談到出國旅遊最怕遇到哪些掃興的事，納豆居然對著穿紅色洋裝的Selina開玩笑說：「最怕遇到像妳這樣的厲鬼！」立刻招來一陣毒打，他解釋是因為朋友有次去東南亞玩，覺得入住的飯店超美便錄影分享給朋友，沒想到大家卻不斷警告他：「這房間不要住了！」叫他把影片聲音打開，才發現停在窗戶的畫面，傳來一陣淒厲的尖叫聲，嚇到趕緊退房，後來才得知原來上周該飯店有人跳樓，膽小、怕鬼的Selina聽完直呼：「我不知道旅遊時怎樣最掃興，只知道主持時碰上愛講鬼故事的人最討厭！」

熱愛旅遊的Ruby（盧春如）分享以前為觀賞非洲大遷徙，抵達坦尚尼亞前，準備在某個小島待兩晚，下飛機後搭乘計程車前往預訂的飯店，司機竟說：「可能會到不了！」因為他們要去的飯店比較遠，加上該國貧窮、缺石油，於是提前預告會有停在半路的可能，順利抵達飯店準備check in時，櫃檯人員卻臨時說：「這兩天全國為了迎接法國總理，島上所有飯店都必須空出來。」連原先飛坦尚尼亞的班機都被取消，最後在好心司機的幫助下才買到機票離開，她回憶完這趟一波三折、令人崩潰的旅程，直說：「真的很恐怖！」

(中時 )