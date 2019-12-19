看比賽、為喜愛的球員加油！澳洲網球公開賽（Australian Open）於每年一月舉行，世界頂尖網壇巨星雲集墨爾本，爭奪冠軍獎盃。澳網每年都會吸引數十萬來自世界各地的網球狂熱分子和觀眾前往墨爾本，親身體驗最令人興奮及期待的大滿貫賽事。澳網不只有球賽，還能看到大明星，音樂、美食、文化應有盡有，一連15天要你好看。

澳網期間，來自澳洲和世界各地的人氣歌手和樂隊將傾力為觀眾帶來精彩演出。（澳洲維多利亞州旅遊局 提供）

今年的澳洲網球公開賽將於2020年1月20日至2月2日在位於墨爾本市中心的墨爾本公園（Melbourne Park）舉行。活動正值農曆新年期間，除可一睹國際頂尖網球好手於比賽，還可在墨爾本與家人好友歡度新年。主辦單位更把澳洲網球公開賽打造成為集體育、娛樂、音樂、美食和文化活動於一身，適合一家大小於夏季同歡的嘉年華盛會。

從澳洲網球公開賽正式開幕前一日起，一連15天，主辦單位將於網球場外的海濱公園畢拉容瑪（Birrarung Marr）設有現場娛樂表演的舞台－AO Live Stage。來自澳洲和世界各地的人氣歌手和樂隊將傾力為觀眾帶來精彩演出，把賽事氣氛推至最高點。賽事空檔期間，也可探索墨爾本的美食佳餚，從場地附近的美味街邊小攤，到AO Chef Series中的米其林頂級世界料理，帶您體驗舌尖上的墨爾本。

全球網球迷為之瘋狂的澳網公開賽，即將在墨爾本展開。（澳洲維多利亞州旅遊局 提供）

親子同遊墨爾本也好玩！主辦單位特別安排為兒童而設計的活動區域與節目，讓每個人都能在此找到專屬的樂趣。包括：兒童網球日（Kids Tennis Day）、迷你主題樂園（AO Ballpark）和迷你賽場（ANZ Tennis Hot Shots）等。不但有多項可親身接觸網球的遊戲，大會更安排參賽球員當日在主場館（Rod Laver Arena）練習，讓小朋友能近距離一睹頂尖球手的風采，感受網球魅力。

一連串的網球比賽、娛樂節目和餐飲美食，場內場外精彩活動應有盡有，為澳洲網球公開賽增添色彩，讓人盡情體驗墨爾本的都會生活。一邊享受運動賽事的歡樂氣氛，一邊嚐盡澳洲特色的美食佳餚。

(中時電子報)