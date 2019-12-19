育成基金會在去年共服務近2000人次的全日型照顧機構，但其中有近200多位心智障礙者不僅假日無法回家，甚至連過年也要在機構度過，育成基金會邀請民眾捐助年菜，讓憨兒在年節時可以品嚐到年夜菜。

育成基金會服務包括包括唐氏症、自閉症等智能障礙者，從學齡前的早療服務至住宿機構的70歲都有。

育成基金會表示，部份家庭因為種種因素，無法讓憨兒回去與家人團聚，越來越多的老憨兒，隨著父母老去或離世、早已失依，就在育成基金會的照顧機構終老。

如58歲的玉華，目前父母皆已雙亡，雖然還有兒子，但因工作等緣故無法前來接她返家，長期住在機構中，沒什麼機會跟家中圍爐，豬腳與雞肉還要再剪細一些才能享用，雖然牙齒早就掉光光，但還是很期待年夜飯。

今天包括國際扶輪3523、台北華真扶輪社、鮮食家、安美諾生醫、京倉養生傳食、娘家、家庭億得行銷等響應募集活動，希望募到1千份年菜，協助無法回家的機構憨兒或社區憨兒能吃到年夜飯。

有意捐贈可洽育成基金會官網。

(中時 )