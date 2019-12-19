富邦悍將今年選秀會第六輪指名的外野手戴云真，今日以簽約金85萬元、一軍月薪7.5萬元，另帶激勵獎金40萬元的條件加盟富邦悍將。在戴云真完成加盟手續後，富邦也正式宣告與2019年季中選秀會指名的十位選手全數完成簽約，期盼小將們能盡早適應職棒環境，成為球隊重要戰力 。

戴云真高中時就讀宜蘭中道中學，因優異的天分及與生俱來的球感，曾站上投手丘投出146公里的球速，也曾擔任捕手，無疑是隊上最佳全能工具人。升上大學後潛心練習打擊，曾在2018年的U23世界棒球錦標賽擊出滿貫砲，身材條件優異的他同時具有良好的打擊爆發力與腳程，未來的發展性絕對值得期待。

在七月選秀會獲指名後，戴云真因兵役關係成為今年最後一名加盟悍將的新秀，也再度與文化大學同窗的王尉永及楊程皓同隊。今日在正式加盟後，戴云真也表示：「非常感謝富邦球團對我的親睞，希望未來自己能穩定發揮該有的表現。」

2019季中選秀富邦悍將共選進6名投手、1名捕手、1名內野手與2名外野手，首輪的江國豪已於8月在一軍登板，留下11場出賽、主投20.2局的成績。第二輪起指名的朱益生、林聖榮、姚冠瑋、林奕豪、葉國情、楊程皓、辛元旭、李建勳等八位新秀也都陸續於二軍出賽，並有著不錯的成績。球團期待每一位新秀都能發揮實力站穩職棒的舞台，早日發光發熱，為每一位支持悍將的球迷奮戰！

(中時 )