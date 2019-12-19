彰化縣42歲林姓男子前年6月14日凌晨騎腳踏車，未注意左右來車、從巷口直接穿越埔心鄉市區中正路，慘遭李婦騎車追撞右後側後雙方皆人車倒地，李婦至今因腦傷、骨折後遺症生活無法自理，李婦丈夫提告，彰化地院近日依過失致重傷害罪，判處林男有期徒刑2個月、得易科罰金。

單車騎士穿越大馬路遭機車追撞反挨告！根據判決書，林男雨夜出門購物，腳踏車無燈光配備，因細雨他急著趕快回家換長褲，當時視線昏暗，他在未設標誌號誌的中正路1段335巷交叉路口欲，加速直行穿越雙向4車道、路寬8公尺的中正路，直行在中正路上、時速超過40公里的李婦反應不及，機車車頭撞上林男單車後輪擋泥板，雙方都人車倒地。

事故造成林男右肩近端肱骨骨折，李婦則因緊急剎車後輪翹起後頭部著地，頭部外傷合併蜘蛛膜下腔出血、顱內出血，左側鎖骨骨折，術後仍有腦傷、骨折後遺症，持續治療至今仍有認知功能障礙、吞嚥功能障礙和雙側肢體無力無法行走等，導致生活無法自理。

林男辯稱過馬路前有先看左右無來車才穿越，自己是被撞的，沒有過失；辯護律師也指被害人李婦未減速，自身也有過失。當時騎在李婦後方的陳姓機車騎士也證稱，他有看到林男停在路邊準備過馬路因此放慢速度一陣子，若李婦超他車後有馬上看到林男而減速，應該就不會撞到。

法官審理時，依被害李婦機車倒地時前輪僅距離中正路路邊白實線1公尺，認定兩車撞擊時，林男自行車已快完全穿越該中正路到達對面的交叉巷口；而李婦因高速行駛中緊急煞車，導致機車前輪鎖死，應注意而疏未注意，李婦自身有明顯過失，但不能因此主張被告林男的刑事過失責任相抵銷。

法官審酌，被告騎乘自行車因為過失肇事，致被害人重傷害，未婚、無小孩，患有思覺失調領有身心障礙手冊，與罹患精障的哥哥同住，交通事故發生當下主動向警方自首，量處其刑。

(中時 )