多數女生都有穿著內衣（胸罩）的習慣，但是一整天下來，胸罩常時間對胸部的擠壓其實並不好，所以女生會在睡前（或一回家）將內衣脫下，讓胸部能不再受到任何外力干擾，舒服地去睡覺。不過有位女生看到網路上有一款號稱「能戴著睡覺的胸罩」，據說還有矯正胸型的功效，讓她十分好奇，真的有這種內衣嗎？

其實「睡覺時該不該穿內衣」一直是女人們熱議的主題，有些人認為，睡覺就是要無拘無束，不應著內衣，不該繼續壓迫已經束縛整天的胸部；而另一些人則認為，雖然不戴胸罩很舒服，胸部卻容易在沒有胸罩保護下任意受擠壓，好的胸型會跑掉，變不好看。

於是，有位網友便在《PTT》WomenTalk板上發問，「想問一下晚上睡覺穿內衣到底會有調整維持的作用，還是只會壓著胸，並不會集中」。網友表示，「屁股常坐會變形跟橘皮，為啥胸部被壓力包著就不會…？」、「穿內衣睡會不習慣」。

網友在《PTT》WomenTalk板上發問，「想問一下晚上睡覺穿內衣到底會有調整維持的作用，還是只會壓著胸，並不會集中」。（摘自PTT）

許多網友認為不太需要穿，認為睡覺就是要無拘無束，除非「胸部太大」。多數人指出，胸部小的人根本不用怕胸型跑掉，只有「罩杯大於C、D比較容易外擴」，此種人再穿就好。想要胸型好看，不需要靠胸罩，反而應該是去做重量訓練，網建議，「去練胸肌比較有用，上胸會飽滿」、「胸型還是跟基因比較有關，後天可以靠重訓」。

網友建議，在意胸型的女性還是不要懶，直接去健身房鍛鍊最好。（圖／Shutterstock）

而對於偶爾會在廣告中看到藝人推薦的「夜間美型內衣」，網友指出，人的胸部就只是脂肪而已，穿完脫掉後胸部還是會受地心引力影響，不認為會有多大差別。此外她指出，這類內衣的側邊通常會加高，恐對林巴系統循環造成阻礙，提高致癌機率。所以她建議，在意胸型的女性還是不要懶，直接去健身房鍛鍊最好。

(中時電子報)