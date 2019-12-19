陳滄江（右）今天下午參加會勘，聽取村民最新進度說明。（陳滄江服務處提供／李金生金門傳真）

陳滄江（右）今天下午參加會勘，聽取村民最新進度說明。（陳滄江服務處提供／李金生金門傳真）

金沙鎮山后村鎮海宮於1951年遭國軍拆除，取用木、石用於建築防禦工事，迄去年6月才動工重建，目前結構已大致完成。當年居間大力奔走促成的前縣議員陳滄江今（19）日下午專程參加廟前廣場與無障礙公設用地撥用會勘，受到村民熱烈歡迎。

金門山后村落相傳在西元1300年即由翁氏、梁氏、王氏等3姓氏落戶開發，迄1900年，山后鎮海宮峻工，供奉六姓府王爺，香火不斷。但在1951年，遭國軍拆除取用木、石建築工事，並將六姓府王爺移駕感應廟及獅山寺供奉至今。

陳滄江於2015年接獲村民陳情，金沙鎮公所確認原鎮海宮確於1951年遭國軍拆除，並經法院公證。2016年7月經內政部、國發會、國有財產署函釋認同村民可依離建條例購回土地。但同年11月10日，國產署金馬辦事處仍依金門國家公園的不同意見，駁回並註銷感應廟管委會申請購回「鎮海宮」土地案，引發強烈民怨。

當時正投入立委選舉的陳滄江，在投票前2天特別委請立委李應元邀集財政部國產署長莊翠雲等中央部會承辦人員，與縣府以及50餘位山后村民，在梁氏家廟開協調會，達成國產署同意由鎮海宮代表人梁金在重新向國產署申請讓售原土地、以及由營建署於2個月內檢討鎮海宮土地購回案等解套結論，順利解決鎮海宮土地讓售問題。村民並即成立重建委員會，籌資900萬元施工。

捲土重來參選立委的陳滄江表示，類似鎮海宮土地遭軍占、國占問題，金門尚有多起向他陳情，若有機會進入立法院，一定竭盡心力協助解決。

(中時 )