自明年1月1日起，台胞證（補辦）收費由每本500元（人民幣，下同，約合台幣2150元）降為200元，等於打四折；大陸往來台灣通行證（電子）（俗稱大通證）收費由每本80元調整為60元。主要受惠於國家發改委、財政部為進一步加大降費力度，決定自明年元旦起降低部分行政事業性收費標準，年減輕社會負擔約3億元。

國家發改委昨日公布，為進一步加大降費力度，切實減輕社會負擔，國家發改委會同財政部印發《關於降低部分行政事業性收費標準的通知》（以下簡稱《通知》，發改價格規〔2019〕1931號），決定自明年起降低部分行政事業性收費標準。

通知指出，為進一步促進兩岸人員往來，增進台胞福祉，降低辦證費用將往來台灣通行證（電子）收費標準由每本80元調整為60元；台灣居民來往大陸通行證（補辦）收費標準由每本500元調整為200元。

其中，考慮到公安部門對摩托車號牌核發每副由兩塊調整為一塊，包括普通摩托車、輕便摩托車、教練摩托車、使館摩托車以及領館摩托車在內的摩托車號牌工本費收費標準由每副70元調整為35元。

通知要求，各地區、各有關部門要嚴格執行，對降低的行政事業性收費標準，不得以任何理由拖延或者拒絕執行。各級市場監管、財政、價格主管部門要加強對政策落實情況的監督檢查，對違反政策規定的收費行為，依據有關法律、法規予以處罰。

(中時 )