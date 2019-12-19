一如預期，美國國會眾議院18日通過針對總統川普的2項彈劾條款。川普在密西根造勢大會激烈反擊，大罵「民主黨人全都該被彈劾」，並發推文痛批民主黨製造「齷齪謊言」。白宮聲明指出，參議院將證明川普無罪。

川普18日最新推文是一張自己皺眉蹙眼，瞪著鏡頭的黑白照片，上下兩行大字寫道，「實際上，他們的目標不是我，而是你們。我只是擋到他們的路」。

當天稍早，川普推文說，「激進左派如此齷齪的謊言，一無是處的民主黨人。這是對美國的攻擊，這是對共和黨的攻擊！！！」。這則全用大寫英文並加上驚嘆號的推文，憤怒之情溢於言表。

18日晚間，川普出席密西根州巴特爾克里克的「聖誕快樂造勢大會」。他痛罵民主黨，「這場缺乏法紀又偏頗的彈劾是民主黨走向政治自殺的一步」，又說「民主黨人才應該被彈劾，全部都是」。

眾議院確定通過2項彈劾條款時，川普從幕僚得知消息，旋即向台下粉絲宣布，沒有任何共和黨眾議員跑票。川普說，「每一位共和黨議員都投票挺我們，一票都沒跑。共和黨從來沒有遭受如此的侵犯，但也從未像現在如此團結過。民主黨向來團結，但這次有3個人倒向我們」。

愈講愈激動的川普還說，「數以千萬計的美國民眾明年會站出來，用選票把裴洛西踢下來」。川普對群眾高呼，「當我們在創造就業機會，替密西根奮鬥時，國會裡的極端左翼充滿嫉妒、仇恨和憤怒，你們也都看到發生什麼事了」。他還指責民主黨「試圖讓數千萬愛國的國民投下的選票變成廢紙」。

白宮發言人葛里向聲明說，「這一天，眾議院的無恥政治行動達到我國歷史的頂點…

相信參議院會完全證明總統川普無罪」。

(中時 )