健保署今年擴大C肝口服新藥治療門檻，帶有病毒者都能接受給付，但因名額用完，9月起將條件限縮在F3以上嚴重肝纖維化的患者。健保共擬會議今達成共識，明年元月起，F1、F2患者有望恢復用藥，目前將送交衛福部核定，預估明年將有8.5萬名F1至F4的患者受惠。

健保署副署長蔡淑鈴表示，C肝新藥的療程費用為19萬9920元，今年7月23日，因政府預算用罄，新藥停止供應。9月20日起，健保署重新開放C肝新藥給付，但只限F3以上嚴重肝纖維化的患者使用，導致F1、F2患者治療中斷。

蔡淑鈴表示，健保署今年C肝預算共65億元，明年將加碼至81.66億元，希望重新開放F1至F4的患者使用新藥。截至目前，僅一家廠商願意降價，由19萬9920元降至17萬9760元的檯面價。今日健保共擬會議決定，明年1月1日起，F1、F2的患者可恢復用藥，預估明年共有8.5萬名F1至F4的患者受惠。

除了C肝新藥，用於治療泌尿道上皮癌的免疫點抑制劑（IO），健保署原將給付條件限制在eGFR大於60者，但藥廠、學會均認為，eGFR大於60的患者不多，將限縮患者用藥機會，今日健保共擬會議決定放寬給付標準，只要eGFR介於30-60，即可接受給付，受惠人數與上路時間未定。

另一方面，健保共擬會議今亦通過罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）用藥給付，將適應症限縮為1歲以內發病、6歲以下的患者，初估第一年可造福30名患者，耗費3.4億元。蔡淑鈴表示，目前健保署正與產商議價中，上路時間未定。

(中時 )