世界衛生組織（WHO）12月19日宣佈，2020年男性吸煙者預計首次轉為減少。原因是健康意識提高和對煙草廣告的限制。

世衛組織總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)博士在一份調查中說，全球五分之四的煙草使用者是男性，因此男性人數的下降「標誌著打擊煙草的轉折點」。這份新報告涵蓋了一系列煙草使用，包括香煙、雪茄和咀嚼煙草。

但是世界衛生組織並未將電子煙視為煙草產品，官員們無法說出電子煙設備的日益普及對人們從傳統吸煙中轉移產生了什麼影響。世衛組織官員表示，他們計劃在明年初發布關於電子煙使用的報告。

包括男性和女性在內的世界吸煙率有望從2010年的27.3％降至2020年的22.8％。2018年的世界總吸煙人數為13.37億人，比2000年減少6000萬人。在這期間，佔約8成的男性吸煙人數增加。但世衛組織表示，這種情況去年似乎已經改變。現在估計，男性煙草使用者的數量明年將下降超過100萬，到2025年將下降500萬。

吸煙者最多的是包括日本、大陸和澳大利亞在內的西太平洋地區，其次是東南亞和歐洲。WHO的統計顯示，香煙導致的死亡人數每年超過800萬人。

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(中時電子報)