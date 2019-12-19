王惠美說，要特別感謝二林農會提供場地，讓在地產銷班、青農及小農有一個展售空間，還可以讓鄉親吃到安全無毒的蔬果。(吳建輝攝)

王惠美說，消費者可以透過QR code條碼，掃描生產者的產銷資訊，讓鄉親買得安心，吃得安心。(吳建輝攝)

彰化二林農民直銷站19日正式開幕，由彰化縣長王惠美、二林農會理事長莊萬恭等人一同揭幕，二林農民直銷站特色在於，其銷售蔬果價格都由農民自定，讓消費者可以買到自耕農用心耕作的蔬果，除了增加農民收入，透過層層把管也能讓消費者吃到最健康的在地蔬果。

王惠美說，要特別感謝二林農會提供場地，讓在地產銷班、青農及小農有一個展售空間，直銷站的目的除了可以讓在地食材在地用，也因為蔬果都是在地消費者食用，耕者自然會朝向有機無毒的方向去耕作，另外消費者可以透過QR code條碼，掃描生產者的產銷資訊，讓鄉親買得安心，吃得安心。

王惠美說，直銷站的設立不僅可以讓鄉親吃到安全無毒的蔬果，也可以增加在地農民的收入，農會近來也不斷引導所有青農，提升彰化的農產品，縣府推廣的「彰化優先」品牌，也符合政府3章1Q的認證，目前積極與電傷及連鎖通路聯繫，希望讓彰化好的農產品，加速行銷到全國。

彰化縣二林鎮全鎮有70％居民仰賴農業為生，縣府響應地產地銷政策，積極推動「食在地最健康」，透過直銷站來幫助農友，以安全用心，在地新鮮為訴求，替民眾來把關，也讓在地產銷班、小農等能夠將自己用心培育的食材，呈現在直銷平台上。

(中時 )